Wirtschaftsstandort Niederrhein : CDU arbeitet an Lösung für den Salzbergbau

ALPEN Alpens Partei- und Fraktionspitzen, Sascha van Beek und Sascha Buchholz, sind recht zuversichtlich, dass K+S der Schlichtungsstelle beitritt.

Sascha van Beek, CDU-Parteichef in Alpen und designierter Landtagskandidat, will mit Fraktionschef Sascha Buchholz in den nächsten Wochen die Gespräche in Sachen Schlichtungsstelle für den Salzbergbau intensivieren. Dabei wollen die beiden wie alle anderen Fraktionen im Rat die Bürgerinitiative (BI) der Salzbergbaugeschädigten unterstützen, aber noch über die von der BI vorgeschlagenen Resolution hinaus „weiter ins Detail“ gehen. Nach einem Gespräch mit dem Geschäftsstellenleiter der Schlichtungsstelle Bergschaden NRW, Jochem von der Heide, sehen die Alpener CDU-Politiker „keinen triftigen Grund“ für K+S und Cavity (Solvay), der Schlichtungsstelle nicht beizutreten. „Ganz im Gegenteil, ich sehe sogar erhebliche Vorteile für die Unternehmen durch einen Anschluss“, sagt Jurist Sascha Buchholz.