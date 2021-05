Eiserne Hochzeit in Alpen : Beim Skat hat alles mal angefangen

Seit 65 Jahren ein Paar: Elisabeth und Ernst Beckmann gehen immer noch gern spazieren und lieben ihren Garten an ihrem Haus in Bönning-Rill. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Alpen Elisabeth und Ernst Beckmann in Bönning-Rill sind seit 65 Jahren verheiratet. Als er sie zum ersten Mal getroffen hat, hat er sie ins Kino bei Nepicks eingeladen. Ihre Eiserne Hochzeit können sie nur im kleinen Kreis feiern.

Von Heidrun Jasper

„Ich bin zwei Jahre lang jeden Tag am Kreml vorbeigefahren. Mit dem Rad.“ Noch heute denkt Ernst Beckmann immer wieder an die Jahre zurück, die er in Russland war. „An meinem Geburtstag, am 9. März 1942, da haben sie mich eingezogen. Da bin ich 18 geworden.“ Als junger Soldat kam er erst nach Moers, dann nach Karlsruhe und von da aus ging’s nach Russland. „Da haben wir die Straße in Ordnung gehalten“, erzählt der heute 97-Jährige und blickt seine Frau (85) an, die neben ihm im Haus am Römerweg, ihrem Elternhaus, auf einer Eckbank sitzt. Seit 65 Jahren sind die beiden verheiratet. Am 17. Mai 1956 hat Ernst Beckmann seine Else zum Traualtar geführt.

Ihre Eiserne Hochzeit können die beiden nur im kleinen Familienkreis feiern, mit den drei Töchtern, den beiden Enkelinnen und der zweijährigen Urenkelin. Pandemie eben. Das Rezept für eine so lange Ehe? „Respektvoll miteinander umgehen.“ Und: „Der eine ist immer für den anderen da.“ Wieder wandern seine Gedanken zurück. Ernst Beckmann erinnert sich an die lange Zeit, die er in Russland verbracht hat. Genauer gesagt in Moskau. „Zwölf Jahre war ich da. Erst als Soldat, dann in Gefangenschaft.“ Arbeitseinsatz nannte man das damals. Die Gefangenen haben in Erdbaracken gelebt. „Ich habe auf dem Bau gearbeitet, im Kohlenschacht, habe Kranke gepflegt und als Maler und Anstreicher gearbeitet.“ Das Handwerk konnte er, das hat er gelernt, in Menzelen-Ost, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach. Er war 18 Jahre alt, als er seine Heimat, die Eltern und Geschwister verlassen musste. Er war 30, als er wieder nach Hause kam.

Info Bis dass der Tod Euch scheidet Stundenglück Die kürzeste bekannte Ehe in Deutschland hielt nur neun Stunden: Das Paar heiratete 2011 in München und ließ sich am selben Tag scheiden. Marmor Karam (gestorben mit 110 Jahren) und Kartari Chand (gestorben mit 107 Jahren) in England waren 90 Jahre und neun Monate verheiratet – haben Marmorhochzeit gefeiert. ⇥(Quelle: Wikipedia)

Eigentlich sind seine Brüder „Schuld“, dass sich Ernst und Else Beckmann kennen- und lieben gelernt haben. Denn die spielten immer Skat mit Franz, dem Bruder von Else Beckmann. Obwohl ihm Kartenspielen absolut nicht liegt, ist Ernst mal mitgegangen, als seine Brüder wie so oft wieder um die Ecke zu ihrem Freund Franz gingen, um ihnen beim Skatspiel zuzuschauen. Da hat er dann Else gesehen. „Ich habe sie dann einfach gefragt, ob wir mal zusammen ins Kino gehen sollen“, erzählt der 97-Jährige. Ins Kino gehen, das hieß nach Alpen fahren, zu Nepicks, da wurden Filme gezeigt. Der Bruder Franz wird in diesem Jahr 89 und lebt in Mülheim. „Leider allein“, bedauert seine Schwester. „Er kann sich wegen Corona auch mit niemandem treffen. Dabei ist er doch immer ein geselliger Mensch gewesen“.

Das war das Jubelpaar auch immer, wie Tochter Marita bestätigt, die mit den Eltern im selben Haus lebt. „Meine Eltern haben viel und gerne gefeiert.“ Zustimmendes Kopfnicken bei der Mutter, Schmunzeln beim Vater.

Mehrfach saßen die beiden auf dem Thron bei den St.-Heinrich-Schützen in Bönning-Rill, bestimmt sieben oder acht Mal. „Aber den Vogel habe ich nie abgeschossen. Das durfte ich nicht, meine Schwester wollte das nicht“, so der Jubilar, Ehrenmitglied bei den Riller Schützen. Else Beckmann war 40 Jahre bei den Blauen Engeln, einem Kegelclub, in dem zehn Frauen regelmäßig die Kugeln rollen ließen. Mit einigen von ihnen hat sie auch Karten gespielt, immer montags. „Erst gab es Kaffee und ein Schnäpsken“, dann wurden die Karten aus dem Schrank geholt. Sieben Geschwister hatte Ernst Beckmann: „Ich war mittendrin.“ Sein Elternhaus, stand an der Weseler Straße.

40 Jahre hat er bei Solvay gearbeitet, seine Frau kümmerte sich um den Haushalt und die drei Töchter, heute 60, 58 und 55 Jahre alt, denen sie sehr oft Kostüme und Kleider genäht hat. Das konnte sie gut. Sie hat Schneiderin gelernt, ist nach der Lehre jeden Tag mit dem Rad nach Wesel gefahren, wo sie im Modehaus bei Lia Schmidt gearbeitet hat. „Die Nähmaschine steht noch im Zimmer nebenan“, sagt ihr Mann, „eine Pfaff.“