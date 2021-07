MAP-Lesebühne im Rheinberger Zirkuszelt : Starke Redekunst in der Manege

Starke Redekunst in der Manege

Toller Auftritt: Sandra Da Vina war zum ersten Mal bei der MAP-Lesebühne dabei und kam gut an. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Sandra Da Vina, Sulaiman Masomi und Andy Strauß waren diesmal bei der MAP-Lesebühne dabei. Rund 150 Besucher amüsierten sich bei den Auftritten der drei Künstler.

Das Stimmungspendel schlug weit aus unter der Zirkuskuppel. Melancholisch, nachdenklich, oft schräg, aber überwiegend heiter bis höchst witzig, bis es am Schluss ein hanebüchen-groteskes, komplett durchgeknalltes Finale gab. Bei der MAP-Lesebühne am Pulverturm sorgten Sandra Da Vina, Sulaiman Masomi und Andy Strauß bei der neunten Ausgabe der MAP-Redekunst dafür, dass der Abend „rum ging wie nix“.

Anfangs mussten sich viele erst wieder daran gewöhnen: Kultur live, mit Publikum, mit Applaus – das hatte es so lange nicht mehr gegeben. Die letzte MAP-Veranstaltung sei das Zauberlehrling-Konzert am 24. Juli 2019 gewesen, sagte MAP-Vorsitzender Philipp Rott bei der Begrüßung. Er konnte es selbst kaum glauben: „Zwei Jahre ist das her. Wahnsinn.“