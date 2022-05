Freiwillige Feuerwehr Rheinberg : Brennenden Misthaufen auf einem Reithof gelöscht

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg auf dem Weg zu einem Reithof in Winterswick, wo ein Misthaufen brannte. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Die Feuerwehr Rheinberg wurde am Dienstagabend zu zwei Brandeinsätzen alarmiert. Um 17.45 Uhr meldeten Anwohner über den Notruf einen ausgelösten Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in Orsoy. Es handelte sich allerdings um einen Fehlalarm. Etwa eine Stunde später brannte auf einem Reithof in Winterswick ein Misthaufen. Bereits bei der Anfahrt sah die Einheit eine starke Rauchsäule. Schnell wurde das Feuer gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Stall konnte verhindert werden. Der Misthaufen wurde mit einem Traktor auseinandergezogen, um ein erneutes Auflodern der Flammern zu verhindern. Nach rund eineinhalb Stunden war auch dieser Einsatz erledigt. Neben den Einheiten Orsoy, Pelden und Rheinberg waren auch der Rettungsdienst, die Polizei und die Feuerwehr Duisburg eingesetzt.

(up)