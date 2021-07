Ohne Termin in Wesel und Moers : Offenes Impfen auch für Kinder verlängert

Ein Kinder- und Jugendarzt impft eine junge Frau. Foto: dpa/Fabian Sommer

Die Impfzentren des Kreises verlängern das Impfen ohne Termin. An welchen Tagen Erwachsene und Kinder vorbeikommen können, welche Impfstoffe verwendet werden, was es zu beachten gilt.

Der Kreis Wesel bietet noch bis zunächst Sonntag, 8. August, an seinen beiden Impfstandorten in Wesel und Moers Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Auch Impfungen für Kinder ab 12 Jahren sind auf Grundlage der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu bestimmten Öffnungszeiten möglich.

Hierfür hat der Kreis die Öffnungszeiten für die Impfung ohne Terminvereinbarung angepasst. „Durch das offene Impfangebot haben die Menschen im Kreis Wesel die Möglichkeit, sich unkompliziert und ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen – egal, ob in der Mittagspause oder nach der Arbeit. Ich freue mich außerdem, dass wir nun auch vermehrt Impfungen für Kinder ab 12 Jahren anbieten können“, sagt Krisenstabsleiter Lars Rentmeister.

Das Impfzentrum Wesel in der Niederrheinhalle, An der Tent 1, ist von Dienstag bis Sonntag, 3. bis 8. August, jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet. In der Zeit von 14 bis 20 Uhr sind auch Impfungen von Kindern ab 12 Jahren möglich. Am Montag, 2. August, bleibt das Impfzentrum geschlossen. Verimpft wird das Vakzin des Herstellers Biontech/Pfizer.

Am Impfstandort Moers auf dem Parkplatz des St.-Josef-Krankenhauses, Asberger Straße 4, wird am Montag, 2. August, Mittwoch, 4. August, sowie von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. August, jeweils von 8 bis 14 Uhr geimpft. Am Dienstag, 3. August, und Donnerstag, 5. August, bleibt das Zentrum geschlossen. An den geöffneten Tagen können auch Kinder ab 12 Jahren zur Impfung kommen. Sie erhalten Biontech, Erwachsene Moderna.

Neben den terminlosen Impfungen im Impfzentrum Wesel und am Impfstandort in Moers bietet der Kreis Wesel mobile Impfungen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden an. Info unter www.kreis-wesel.de.

Terminbuchungen sind auch für den oben genannten Zeitraum weiterhin über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein telefonisch unter 0800 116117 01 oder online unter www.116117.de möglich. Bereits gebuchte Termine bleiben bestehen und können termingerecht wahrgenommen werden. Buchungen für Impfungen von Kindern sind derzeit nicht möglich.