Rheinberger Chemieunternehmen hilft : Solvay stellt acht Wohnungen für Kriegsflüchtlinge

Blick auf das Rheinberger Solvaywerk. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Großes Engagement in der Belegschaft des Rheinberger Chemieunternehmens Solvay Chemicals, das acht leerstehende Werkswohnungen für Menschen zur Verfügung stellt, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind.

Das Chemiewerk Solvay Chemicals in Rheinberg hilft Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. Wie Werkleiter Norbert Mülders am Freitagnachmittag bei einer Veranstaltung im Rheinberger Stadthaus sagte, stelle das Unternehmen acht leerstehende Werkswohnungen in Rheinberg Menschen zur Verfügung, die aus der Ukraine geflohen sind. Solvay hat unter anderem Werkswohnungen an der Ludwig- und an der Sedanstraße, in der sogenannten Beamtensiedlung, zudem in Ossenberg Winkelstraße.

Vier dieser Wohnungen seien bereits über interne Kanäle vergeben. Mülders: „Unsere Mitarbeiter haben das alles in Eigenregie in die Hand genommen, sie haben die Wohnungen in ihrer Freizeit ehrenamtlich renoviert und haben dafür gesorgt, dass sie eingerichtet sind. Die Menschen aus der Ukraine bringen ja nicht vielmehr mit, als in einen Koffer passt.“ So hätten beispielsweise Mitarbeiter der Werkfeuerwehr die Wände gestrichen. Einrichtungsgegenstände vom Handtuch bis zum Bett zu beschaffen, sei kein großes Problem gewesen.

Die anderen vier Solvay-Werkswohnungen könnten frei an Flüchtlinge vergeben werden, unterstrich Mülders. „Es gibt in unserer Belegschaft ein großes Bedürfnis, den Menschen aus der Ukraine zu helfen.“ Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde bedankte sich im Namen der Stadt für das Engagement. Er wissen, dass das nicht selbstverständlich sei, sagte er. Solvay hatte auch schon in der Flüchtlingskrise 2015 guten Willen gezeigt und syrischen Flüchtlingen zwei Häuser an der Winkelstraße zur Verfügung gestellt.

Beide, Norbert Mülders und Dietmar Heyde, baten darum, sich bei der Flüchtlings-Koordinatorin der Stadt Rheinberg, Britta Jacob, unter der Telefonnummer 02843 171-330 oder per E-Mail unter ukraine@rheinberg.de zu melden. Ansprechpartnerin bei Solvay Chamicals ist Sandra Bünten-Pastoors, Telefon 2843 73-2339, E-Mail Sandra.Buenten-Pastoors@solvay.com

(up)