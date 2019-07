Rheinberg : SPD ist für Neubauten in der Reichelsiedlung

Die Manstein AG will bis zu 150 Wohnungen bauen. Für die Mietergärten soll es Ersatz geben.

Die SPD will beim Thema Neubau von Sozialwohnungen in der Reichelsiedlung die Meinungsführerschaft behalten und bleibt am Ball. Wie berichtet, will die Manstein AG, der zahlreiche Wohnungen in der Reichelsiedlung gehören, an der Annastraße weitere 120 bis 150 Wohnungen, verteilte auf mehrere Gebäude, neu errichten. Denn die Fläche zwischen Bahnlinie und Ahorn- beziehungsweise Eschenstraße gehört Manstein. Verpachtet ist sie allerdings an rund 25 Mieter, die dort Gärten angelegt haben. Und die wollen sie behalten.