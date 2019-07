Reichelsiedlung in Rheinberg : Bezahlbare Wohnungen bauen: Ja, aber nicht so

Meinung Rheinberg Die Politik steckt in einem Dilemma. Ein Investor will bezahlbaren Wohnraum schaffen. Doch die Planung überzeugt noch nicht. Es war richtig, nicht zuzustimmen.

Wohnungen, die sich auch Menschen leisten können, die nicht so viel verdienen, sind knapp. In manchen Städten wurde sogar schon darüber nachgedacht, Parkhäuser so umzubauen, dass sie bewohnt werden können. Auch Rheinberg ist betroffen. Seit acht Jahren gibt es Amazon in Deutschland (das US-Online-Versandhaus feiert gerade sein 25-jähriges Bestehen), viele der fast 2000 langfristig dort beschäftigten Menschen würden gerne ihren Lebensmittelpunkt nach Rheinberg verlegen. Doch es gelingt nicht vielen, etwas Entsprechendes zu finden. Die von den neuen Eigentümern in den vergangenen neun Jahren umfangreich sanierte Reichelsiedlung ist ausgebucht, die etwa 660 Wohnungen sind äußerst beliebt.