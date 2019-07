Konzert in Wallach : Amerikanische Akustik-Landschaften

Wallach Ein Sextett um Ralf auf der Heiden bot in Wallach ein beeindruckendes Konzert. Die Musiker spielten eine Mischung aus Jazz, Klassik und Filmmusik.

So entwarf auf der Heiden nach und nach neun Kompositionen, die in der Kombination Flöte (Lelya Bayramogullari), Violine (Frederik Geene), Vibraphon (Thomas Klecha-Faure), Kontrabass (Georg Kresimon) und Akustikgitarre am Samstag in der evangelischen Kirche Wallach einen ganz eigenen Klangcharakter annehmen sollten.