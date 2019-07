Mönchengladbach Der Neusser Landrat möchte, dass die Kreisbau AG der Stadt Mönchengladbach in seinem Gebiet Sozialwohnungen baut. Das ist aber vorerst vom Tisch. Mönchengladbach will selbst mehr Engagement von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

Die neue, vergrößerte Kreisbau soll dann auch einen neuen Namen bekommen – einen, der mehr an die Stadt erinnert, sagen Insider. Beide Gesellschaften sind bereits zusammengezogen an den neuen Standort Königsstraße in Rheydt. In einem ersten Schritt sollen bald die städtischen Wohnungsbestände aus dem Generalpachtvertrag der GWSG in den Generalpachtvertrag der Kreisbau übertragen werden, wie Kämmerer Michael Heck sagt: „Die weitere Verschmelzung der beiden Gesellschaften ist in den nächsten Schritten das Ziel. Hierzu bedarf es zu gegebener Zeit noch politischer Entscheidungen.“

Und dann gibt es für dieses verstärkte Wohnungsbauunternehmen in Mönchengladbach auch reichlich Aufgaben. Denn die eigene Stadttochter spielt eine große Rolle in der Wohnungsbau-Strategie der Stadt, die der Rat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch beschlossen hat. Ein Kern dieses Handlungsrahmens ist, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sich verstärkt um geförderten und damit mietpreisgebundenen Wohraum kümmern sollen. Dafür sollen sie mit städtischen Grundstücken gestärkt werden: „Ein Ansatz hierbei ist die Schaffung von neuem Wohnraum in den Quartieren durch zeitnahe Bebauung vorhandener Baulücken auf städtischen Grundstücken“, heißt es in dem Papier. „Die Kreisbau sucht einen technischen Vorstand, der auch diese Aufgabe übernehmen und verstärkt Wohnraum schaffen soll“, sagt Kämmerer Heck. Vorsorglich warnen die beiden Vorstände der Kreisbau, Hans-Jürgen Meisen und Christian Heinen, dass sie dafür auch das nötige Eigenkapital bräuchten, was wiederum die Dividende, die an die Stadt ausgezahlt wird, drücken könnte. „Die Stadt hat ein Recht auf Dividende. Allerdings darf diese Forderung nicht zu hoch ausfallen. Wir können dann nämlich nicht den Wohnraum schaffen, der in der Stadt fehlt“, sagt Meisen im hauseigenen „Mieter-Magazin“. „Konkret heißt das: Je mehr Dividende die Stadt erwartet, umso weniger können wir in die Schaffung bezahlbaren Wohnraums investieren. Mehr Eigenkapital führt zu mehr Wohnraum“, wird Heinen darin zitiert.