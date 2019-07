Unfall in Rheinberg : Autofahrer missachtet Rot – Frau wird schwer verletzt

Rheinberg Bei einem Verkehrsunfall in Rheinberg ist eine 79 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ein anderer Autofahrer war auf die Kreuzung gefahren, obwohl er Rot gehabt hatte.

In Rheinberg sind am Freitagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Demnach war ein 75-jähriger Autofahrer auf der Werftstraße gefahren und hatte gegen 15.10 Uhr die Xantener Straße überqueren wollen. Dabei habe er aus bisher ungeklärter Ursache das Rotlicht missachtet, berichteten die Ermittler. Auf der Kreuzung sei er mit dem Fahrzeug einer 79-jährigen Frau zusammengestoßen, die die Xantener Straße in Richtung Alpen befahren habe. Durch den Aufprall habe sich ihr Auto überschlagen, es sei etwa 30 Meter weiter zum Stehen gekommen. Die Frau sei dabei schwer verletzt worden. Eine Lebensgefahr habe nicht bestanden. Der 75-Jährige habe einen Schock erlitten.