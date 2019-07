Pumpennachbarschaft : 90 Jahre Nachbarschaft Lützenhofstraße

Jung und alt gemeinsam: Die Nachbarn der Lützenhofstraße feierten am Wochenende. Pumpenmeister Bernd Leyendecker (re.) zeigt die Urkunde, die Karl-Heinz Borgers (stehend 4.v.l.) und Wolfgang Pietzonka (li.)von der „Historischen“ als Geschenk mitgebracht hatten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Der frühere Stadtdirektor Theodor Giesen war Mitbegründer. Die rund 30 Anwohner feierten jetzt ihr Hammerfest.

Hildegard Giesen sei dank. Der Rheinbergerin, die bereits vor 20 Jahren im Alter von 83 Jahren verstorben ist, verdankt die Pumpennachbarschaft Lützenhofstraße entscheidende Hinweise auf ihre Geschichte. Die langjährige Bewohnerin des Hauses Lützenhofstraße 15 hat handschriftliche Unterlagen hinterlassen, aus denen das Gründungsdatum 1929 hervorgeht. Theodor Giesen, der Schwiegervater von Hildegard Giesen, gehörte damals zu den Mitbegründern. Ab 1926 waren die ersten Häuser an der Straße gebaut worden, und Theodor Giesen, später Rheinbergs erster Stadtdirektor nach dem Krieg, wurde Pumpenmeister und blieb dies 33 Jahre lang, bis 1962.

Am Wochenende nun haben die rund 30 Nachbarn der kleinen Straße am Rande der Innenstadt das 90-jährige Bestehen ihrer Gemeinschaft gefeiert. Und zwar so wie seit vielen Jahren: Mit einem gemütlichen Sommer- und Grillfest im Wendehammer vor den Garagen der Familien Hoffmann und Leyendecker. Bei den Lützenhofern ist das Jahr für Jahr ein Mehrgenerationen-Fest: Die jüngste Anwohnerin ist drei, die älteste fast 89 Jahre alt – und alle sind mit Freude dabei.