Bruderschaft St. Heinrich : König Frank Brands und sein Hofstaat

Bönning-Rill Frank Brands und Anja Brands-Fracuz regieren in Bönning-Rill. Mittwoch tagt das Hohe Gericht – bei Freibier.

Eine Woche zuvor hatte Frank Brands dem Vorgel oben auf der Stange den Rest gegeben. Am Samstag nach der stimmungsvollen Mallorca-Nacht präsentierte der Fan des MSV Duisburg mit seiner Frau Anja Brands-Francuz als Königin an seiner Seite jetzt dem Schützenvolk der Bruderschaft St. Heinrich in Bönning-Rill seinen Hofstaat. Dem Thron gehören folgende sechs Paare an: Dietmar und Natalie Heilen, Georg und Jutta Lindbüchl, Georg und Petra Wilke, Jörg und Tamara Altenhövel, Ulf und Andrea Heringer sowie Michael und Silvia Kolkenbrock. Nach der Parade am Schützenhaus begann der Krönungsball mit den geladenen Gastvereinen. Das Schützenfest endet am Mittwoch, 17. Juli, ab 19 Uhr mit Imbiss und Freibier. Dann tritt am Schützenhaus das „Hohe Gericht“ zusammen und spricht sein Urteil über „Vergehen“ an den Festtagen.