Rheinberg: Neue Kita und 30 Sozialwohnungen

Der Investor hat die Fläche an der Ecke Buchenstraße/Akazienstraße gekauft. Der erste Spatenstich soll im März erfolgen. Foto: Uwe Plien

Rheinberg In der Reichelsiedlung wird ab März die Fläche an der Buchenstraße bebaut.

Das Feld für den Bau der neuen Kindertagesstätte in der Rheinberger Reichelsiedlung ist bestellt. Im März soll der symbolische erste Spatenstich erfolgen und danach mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Moerser Zumwinkel Berteletti Vermögensverwaltungs-Gesellschaft wird dort bauen. Entstehen werden an der Buchenstraße/Ecke Akazienstraße zwei Gebäude: eines mit ausreichend Platz für die Kindertagesstätte im Erdgeschoss und 18 Wohnungen und ein zweites mit zwölf Wohnungen.

Rosemarie Kaltenbach, Sozialdezernentin der Stadt Rheinberg, verweist auf die ungewöhnliche Geschichte und Entstehung dieses Projekts. Besonders in der Reichelsiedlung sei der Bedarf an Kita-Plätzen sehr groß gewesen. Da passte es gut, dass eine im Kreis Kleve ansässige Volksbank dort über ein freies Grundstück verfügte und bereit war, es zu verkaufen. Die Stadt vermittelte in dieser Sache erfolgreich und fand nicht nur einen Investor, sondern auch einen Träger für die Kindertagesstätte. Der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes wird die Einrichtung führen, das hat der Jugendhilfeausschuss bereits abgesegnet.