Förderung fällt weg : Quartiersmanagement West wird auf Sparflamme gesetzt

Rheinberg Fördermittel fallen weg, dadurch muss eingespart werden. Dennoch wollen die beteiligten Partner das Projekt am Leben halten.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Im September sind drei Jahre Quartiersmanagement Innenstadt West vorbei. In der Zeit ist unter der Leitung von Anke Sczesny eine Menge passiert. An der Buchenstraße wurde ein Quartiersbüro als Anlaufstelle eingerichtet, Projekte wie das Anlegen öffentlicher Gärten in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal oder eine generelle Vernetzung im Bereich Reichelsiedlung kamen gut voran. Alles mit dem Ziel, das Quartier zu einem lebenswerten Ort zu machen. Projektpartner sind neben der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg die Stadt Rheinberg, das Diakonische Werk im Kirchenkreis Moers und die Vermieter der Wohnungen in der Reichelsiedlung.

Quartiersmanagerin in West wird künftig Sarah Bernstein sein. Die Sozialarbeiterin in Diensten der Stadt ist bereits in der Reichelsiedlung mit Schwerpunkt Flüchtlingsbetreuung tätig. Im Sozialausschuss unterstrich Dezernentin Rosemarie Kaltenbach, dass es im Quartier weitergehen soll: „Wir müssen die Angebote in der städtischen Begegnungsstätte etwas reduzieren, weil die untere Etage vorübergehend nicht mehr genutzt werden kann. Dort wird ja übergangsweise eine Kita eingerichtet. Aber gerade deswegen darf die Arbeit des Quartiersmanagements nicht in Frage gestellt werden.“ Sie stärke den Zusammenhalt der Menschen in der Siedlung, fand auch der Ausschuss.