Soziales: Rat beschließt, die Tafel finanziell zu unterstützen

Rheinberg 20.000 Euro für einen Kühlwagen stehen im Haushalt.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Die Stadt wird die Rheinberger Tafel erstmals finanziell unterstützen. Der Rat beschloss einstimmig, 20.000 Euro für einen neuen Kühlwagen einzustellen, den die Tafel dringend für ihre ehrenamtliche Arbeit benötigt. Das Fahrzeug kostet 35.000 Euro, bei dieser Summe ist bereits ein Rabatt abgerechnet. Rund 50 Ehrenamtliche beschaffen 50 Wochen im Jahr Lebensmittelspenden und verteilen sie einmal pro Woche an bedürftige Menschen. Ausgabestelle ist das Pfarrheim St. Anna.

In der Ratssitzung machte SPD-Fraktionsvorsitzender Jürgen Madry für seine Partei deutlich: „Wir möchten, dass der Tafel künftig regelmäßig Geld zur Verfügung gestellt wird.“ Ein Vorschlag, mit dem sich der Rat in den nächsten Haushaltsberatungen befassen wird. Unabhängig von den einmalig gewährten 20.000 Euro könnten künftig pro Jahr auch 5000 Euro an den Förderverein überwiesen werden.