Streit eskaliert in Rheinberg: Kind muss Messerangriff auf Vater mitansehen - Verdächtiger in U-Haft

Rheinberg Ein 19-Jähriger soll sich in Rheinberg in den Streit eines Ehepaares eingemischt und auf den Mann eingestochen haben. Das dreijährige Kind des Opfers hat offenbar alles mitangesehen. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Nach einer Messerattacke vor den Augen eines Dreijährigen in Rheinberg sitzt ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der junge Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Bei dem Attackierten handelt es sich um den 26 Jahre alten Vater des Kindes. Er war bei der Tat am Dienstag leicht verletzt worden.