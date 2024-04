Drogerie in Voerde Beim Ladendiebstahl erwischt – Pärchen in Haft

Die Frau verstaute am Mittwoch wieder diverse Artikel aus dem Laden in ihrer Bekleidung, die ihr zuvor der Mann übergeben hatte. Beide wollten die Drogerie verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen, nachdem sie an der Kasse zuvor lediglich einen Artikel bezahlt hatten. Die Mitarbeiter hielten das Pärchen am Ausgang des Ladens fest und verständigten die Polizei.