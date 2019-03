Mutmaßlicher Täter gefasst: Streit eskaliert - Mann wird niedergestochen

Rheinberg Im Stadtpark in Rheinberg ist ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Dabei soll ein 19-Jähriger mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben. Die Polizei ermittelte den Tatverdächtigen.

Am Dienstag ist es gegen 18 Uhr im Stadtpark an der Bahnhofsstraße in Rheinberg zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei ist, wie am Mittwoch bekannt geworden ist, ein 26-jähriger Rheinberger mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 19 Jahre alter Mann aus Rheinberg, ist inzwischen wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt worden, wie die zuständige Polizei in Duisburg berichtete.