Solvay plant Holzkraftwerk: Der Spagat muss gelingen

Meinung Nachdem wir berichtet hatten, dass die Anträge für die Solvay-Altholzverbrennungsanlage zur Genehmigung bei der Bezirksregierung Düsseldorf liegen, schaltet sich auch die Politik ein. Es gibt Bedenken – zu Recht.

Die Bewertung dieser Anlage ist nicht ganz leicht. Solvay, ein wichtiger Arbeitgeber, will und muss liefern. Die Aussicht, beim Einsatz von Holz statt Kohle den CO 2 -Ausstoß um 25 Prozent zu senken, ist ein gutes Argument für eine Zustimmung. Doch es gibt auch andere Faktoren, die aufhorchen lassen sollten. So kritisiert die Umweltorganisation Bund, dass Solvay auch stark belastetes Holz verbrennen will (zumindest sind die Antragsunterlagen entsprechend angelegt) und fordert höhere Kesseltemperaturen als die beantragten 850 Grad. Erst bei 1100 Grad sei ausgeschlossen, dass Dioxine und Furane in die Luft gerieten und die Menschen in der Umgebung belastet werden. Ein anderer Punkt ist die Nähe zur Müllverbrennungsanlage Asdonkshof. Auch dort will man künftig Holz verbrennen und hat die Anträge eingereicht. Die MVA ist beim Bau vor mehr als 20 Jahren mit hochwertigen, höchst effizienten Filteranlagen ausgestattet worden. Sie ermöglichen, dass Holz verbrannt werden kann und dabei die erlaubten Grenzwerte nicht überschritten werden. Eine Konkurrenzsituation, die bei der Bewertung der Solvay-Anlage mit in die Waagschale geworfen werden sollte.