Stadtgeschichte von Rheinberg : Die bewegte Geschichte des Annabergs

Rheinberg Der Rheinberger Heimatkenner Werner Kehrmann hat ein lesenswertes Buch über einen historisch bedeutsamen Teil Rheinbergs geschrieben und veröffentlicht. Es heißt „Annaberg zwischen Mittelalter und Moderne“.

Jetzt ist sein neues Buch fertig, es liegt zum Verkauf bereit. Und für Werner Kehrmann steht fest: „Die Geschichte des Annabergs ist für die Geschichte der Stadt Rheinberg enorm bedeutsam. Kein anderer der heutigen Ortsteile oder Stadtbezirke hat Rheinberg so entscheidend geprägt wie der Großraum Annaberg, und das unabhängig von der Zugehörigkeit einzelner Ortsteile zu verschiedenen Herren“, sagt der 71-Jährige Heimatkenner, der sein Leben lang in Rheinberg gelebt hat. Seit Anfang 2019 hat Kehrmann recherchiert, hat gelesen, hat Zeit in Archiven verbracht und Fakten zusammengetragen. In seinem knapp 100 Seiten dicken Buch „Annaberg zwischen Mittelalter und Moderne“ reihen sich spannende Geschichten und Geschichte aneinander.