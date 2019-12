Buchvorstellung : Ein Sprung ins Mittelalter – 600 Seiten Historien-Roman

Rheinberg Nach zahlreichen dokumentarischen Schriften zu Rheinberg und seiner Historie hat Horst-Dieter Henseler nun einen Roman herausgegeben.

„Begonnen habe ich damit als Ausgleich zu den trockenen historischen Daten der Geschichte der Stadt Rheinberg“, so Henseler. „Erholsam, kam es mir vor, mal etwas anderes zu schreiben, zu überlegen, was das fiktive Leben im Mittelalter alles hergeben würde.“

„Auf einen Sprung ins Mittelalter“ könnte ein Geschenk zu Weihnachten sein. Der Preis pro Buch liegt bei 16,50 Euro, erhältlich ist es bei Horst-Dieter Henseler privat an der Vallanstraße 9 in Rheinberg (Telefon 02843 3339). Außerdem im Café Sahnehäubchen von Kim-Kevin Reh an der Gelderstraße 48 sowie bei der Tabak-Börse-Lotto Tenhaft im Rewe-Center in Rheinberg, Moerser Straße.