Ehrenamt in Alpen : Alpen bittet um Vorschläge für den Heimatpreis 2020

Der Heimatpreis NRW soll ehrenamtliches Engagement stärken und fördern. Alpen ruft dazu auf, Vorschläge einzureichen. Am Ende des Jahres werden bis zu drei Preisträger ausgezeichnet und teilen sich das Preisgeld von 5000 Euro.

Der Rat hat Ende März die erneute Teilnahme am Landesprogramm Heimat-Preis beschlossen. Damit würdigt die Landesregierung Menschen, die sich ehrenamtlich für den Erhalt von Traditionen sowie für die Pflege des Brauchtums, die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes und Vielfalt einsetzen. Dabei soll anerkannt werden, dass sie mit ihrem Engagement die Gesellschaft in vielfältiger Art und Weise stärken.

Sie trügen dazu bei, dass Traditionen und Werte bewahrt und nach vorn entwickelt werden, und sie würden diese so an die nächste Generation weitergeben. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit soll der Heimat-Preis auch Ansporn für andere sein und neue Ideen oder Unterstützer finden. Die Preisverleihung ist am Jahresende vorgesehen. Sie Vergabe erfolgt ausschließlich an Vereine und sonstige Institutionen, deren Wirken im Gemeindegebiet Alpen stattfinden. Der Verein bzw. die Institution soll überwiegend mit Ehrenamtlern tätig sein. Den Heimat-Preis können in Alpen Vereine und Institutionen erhalten, wenn ihr Wirken mindestens eines von vier Preiskriterien erfüllt, die der Rat festgelegt hat: Verdienst um die Heimat; Pflege und Förderung von Bräuchen; Erhalt von Kultur und Tradition; Verdienst um die Weiterentwicklung und Veränderung des Zusammenlebens.