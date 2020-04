Angebote nach der Corona-Krise : Heimatverein hat viele Eisen im Feuer

Der Rheinberger Heimatverein hält viele Angebote bereit. Unter anderem besichtigte er im vergangenen Jahr die Bronzegießerei Butzon & Bercker in Kevelaer. Foto: HVV

Rheinberg Das Team um die Vorsitzende Edeltraud Hackstein ist mit neuen und bewährten Angeboten auf die Zeit nach der Corona-Krise vorbereitet. Derzeit hofft der Heimatverein, dass die Landesgartenschau Kamp-Lintfort den neuen Eröffnungstermin am 5. Mai halten kann.

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen stellen derzeit das gesellschaftliche Leben auf Wartebetrieb. Da sei es schon fast Fügung, dass man keines der Angebote für 2020 fest terminiert habe, zeigt sich Edeltraud Hackstein, Vorsitzende des Heimatvereins, fast schon erleichtert. Das bedeutet: Alle Veranstaltungen können – sobald die mit der Corona-Krise einhergehenden Einschränkungen aufgehoben sind – auf Wunsch und nach Bedarf durchgeführt werden. „Aber natürlich mussten wir schon erste Anfragen stornieren beziehungsweise auf unbestimmt verschieben“, bestätigt Hackstein. Auch die Hauptversammlung, die am 26. April stattfinden sollte, wurde abgesagt. Es gilt abzuwarten. „Wie viele andere Vereine, Organisationen und Unternehmen hoffen wir auf ein baldiges Ende der Krise“, so die Vorsitzende.

Derzeit hofft der Heimatverein, dass die Landesgartenschau Kamp-Lintfort den neuen Eröffnungstermin am Dienstag, 5. Mai, halten kann. Denn in diesem Rahmen wollen Christa Hoppe, Werner Kehrmann und Edeltraud Hackstein als Gästeführer dort an mehreren Terminen die Werbetrommel für Rheinberg rühren.

Info Weiterhin warten auf die neue Amplonius-Tafel Statue Der Heimatverein Rheinberg trägt auch Verantwortung für die Amplonius-Statue vor der St.-Peter-Kirche. Die fehlerhafte Schrifttafel ist noch immer nicht ausgetauscht, der Auftrag zu einer korrigierten Version ist allerdings erfolgt. Der Austausch der Bronzetafel soll erfolgen, sobald in der Kevelaerer Gießerei wieder gearbeitet wird.

Für die städtische Broschüre „Attraktive Angebote“ 2020 hat der Heimatverein seine Angebote erweitert. Neu ist der Rundgang „von der Innenstadt in den Stadtpark“, der von Gästeführerin Christa Hoppe geleitet wird. Auf der kurzweiligen Tour erfahren die Teilnehmer Interessantes über den Stadtpark, den Vallan und das Freibad. Weiter geht es mit der „Denkmal-Tour“ mit anschließender Einkehr ins Restaurant Deli Deins & More. Im Mittelpunkt stehen Denkmäler, Skulpturen und künstlerisch gestaltete Fassaden, die an Menschen und Ereignisse der Vergangenheit erinnern. „Wir wollen Programme entwickeln, mit denen wir die Vermittlung von Stadtgeschichte mit den Angeboten der örtlichen Gastronomie verknüpfen“, betont Hackstein. Auf diese Weise profitierten Verein, Bürger und Unternehmen. Deshalb holt der Heimatverein auch Unternehmen mit ins Boot und bietet nach einem Rundgang durch die Innenstadt eine Besucherführung durch das Logistikzentrum Amazon an. Dort erhalten die Besucher Einblicke in die Technologien, Prozesse und Innovationen des Versandriesen. „Als Heimatverein wollen natürlich die Kaufleute vor Ort stärken, wollen uns aber auch nicht der Tatsache verschließen, dass Digitalisierung die Zukunft ist“, so Hackstein. Insofern sei eine Führung durch Amazon eine Bereicherung des Heimatverein-Programms.