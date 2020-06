Europaschule : Martin Reichert leitet bald die Europaschule

Rheinberg Martin Reichert löst Norbert Giesen zum kommenden Schuljahr als Leiter der Rheinberger Europaschule ab. Der 51-jährige Pädagoge unterrichtet seit zwölf Jahren in Rheinberg und ist derzeit didaktischer Leiter.

Martin Reichert ist 51 Jahre alt und lebt mit Frau und vier Kindern in Moers. Er stammt aus Koblenz, studierte Sport, Biologie und Chemie in Köln und absolvierte sein Referendariat in Moers. Anschließend unterrichtete er an zwei Realschulen in Mülheim und Essen, bevor er 2008 an die damalige Realschule Rheinberg kam. Als 2011 aus Haupt- und Realschule die Gemeinschaftsschule wurde, gehörte Reichert als Abteilungsleiter von Beginn an zur Schulleitung. Seit 2016 ist er didaktischer Leiter. Dass er sich nun auf die Stelle des Schulleiters beworben habe (übrigens als einziger), sei für ihn die logische Schlussfolgerung seines bisherigen Wirkens. „Ich habe das Schulleben zehn Jahre lang zusammen mit Norbert Giesen geprägt, jetzt möchte ich das gerne weiterführen.“ Er freue sich auf die neue Herausforderung.