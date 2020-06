Ehemaliger Ortsvereins-Vorsitzender : SPD trauert um Hans-Peter Musahl

Rheinberg Die Rheinberger SPD trauert um ihren ehemaligen Ortsvereins-Vorsitzenden Hans-Peter Musahl, die er vier Jahre lang geleitet hatte. Er ist am Sonntag im Alter von 79 Jahren gestorben.

Als Kriegskind geboren und in den schwierigen Nachkriegsjahren im ländlich-protestantischen Niedersachsen sozialisiert, musste sich Hans-Peter Musahl seinen Platz im Leben erst erkämpfen. Um studieren zu können, verpflichtete sich Musahl nach dem Abitur zwei Jahre bei der Bundeswehr. Mit der anschließenden Abfindung und manchen Jobs als Jazz-Musiker finanzierte er sein Studium der Sozialwissenschaften und Psychologie in Hamburg und wechselte danach zur Promotion nach Frankfurt. Dort herrschten gerade die „wilden 68er Jahre“; seine bis dahin unpolitische Orientierung verschob sich nach links.

Sein großes verehrtes Leitbild wurde Willy Brandt – vor allem seinetwegen trat er 1972 der SPD bei. „Die SPD ist meine Heimat geworden“, bekannte er, als er Anfang 2013 vom SPD-Ortsverein für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde. Diesen Ortsverein hatte er selbst in den 90er Jahren vier Jahre lang geführt und war daher auch Mitglied im Vorstand des SPD-Unterbezirks Kreis Wesel gewesen.

In Erinnerung geblieben sind seine kämpferischen Redebeiträge und die geschliffenen, mitunter barock ausufernden Wortmeldungen. Er war ein streitbarer Geist. Auch in der Arbeitsgemeinschaft 60plus in Rheinberg war Musahl aktiv.