Schulausbau in Rheinberg : Erster Zeitplan für den Anbau ans Amplonius-Gymnasium

Schulausbau in Rheinberg

Rheinberg In der Sitzung des Schulausschusses skizzierte Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel kurz die Planung für den Anbau des Amplonius-Gymnasiums. Der Baubeginn ist für 2024 vorgesehen.

Die bauliche Erweiterung der Europaschule wird nicht wie geplant zum Beginn des kommenden Schuljahres fertig sein. Aber nicht nur die jetzt von einer Gemeinschafts- in eine Gesamtschule umgewandelte Einrichtung wird größer – auch das Amplonius-Gymnasium benötigt einen neuen naturwissenschaftlichen Trakt. Durch die Rückkehr der Schule zum G9-System steigt die Schülerzahl an, zudem haben sich die Anforderungen an naturwissenschaftliche Unterrichtsräume verändert.