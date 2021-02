Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Küchenbrand in einer Wohnung über dem Budberger Penny-Markt

In einer Wohnung über dem Budberger Penny-Markt brannte es am Samstagabend in einer Küche. Foto: Feuetrwehr Rheinberg/Feuerwehr Rheinberg

Budberg In einer Wohnung über dem Penny-Markt in Budberg an der Rheinberger Straße hat es am Samstagabend in einer Küche gebrannt. Gegen 22.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Es wurde niemand verletzt.