In Rheinbergs Problemstadtteil : Grüne wollen Sozialarbeiter für die Reichelsiedlung

In der Reichelsiedlung leben mehr als 2000 Menschen aus rund einem Dutzend Nationen, von denen die meisten Sozialleistungen beziehen. Foto: Uwe Plien (up)

Rheinberg Ratsmitglied Peter Mokros wünscht sich, dass durch einen Streetworker in dem sozialen Brennpunkt Initiativen für ein schöneres Leben entstehen. Er schlägt einen gemeinsam ausgerichteten Wochenmarkt vor.

„Das muss kein Streetworker sein mit Sozialstudium. Wenn jemand arabisch oder russisch spricht und Menschen zusammenführen kann, reicht das schon“, sagt Ratsmitglied Peter Mokros. Er wünscht sich, dass dadurch Initiativen für ein schöneres Leben entstehen – wie ein gemeinsam ausgerichteter Wochenmarkt oder ein Ortsteilfest. Für Barbara Ettwig ist die Schaffung einer Halbtagsstelle auch beim Thema Migration enorm wichtig: „Wir brauchen jemanden, der Menschen ermuntert, sich als Rheinberger zu fühlen.“ Viele seien erst in den letzten Jahren hierher gezogen und hätten noch keine deutsche Staatsbürgerschaft. So fehle ihnen die Möglichkeit, politisch mitzuwirken. Das wollen die Grünen durch einen Beirat für Migrantinnen und Migranten ändern. Ettwig: „Dieser Beirat hat dann die Möglichkeit, Anträge zu stellen, die von den Ausschüssen behandelt werden müssen. Wir erhoffen uns so, mehr über die Sorgen und Wünsche der Menschen zu erfahren.“ Außerdem sollen im Beirat Ideen entwickelt und Projekte umgesetzt werden. „Wir wünschen uns, dass möglichst viele Ethnien vertreten sind, das wäre gelebte Migration“, so Mokros.