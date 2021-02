Bürgermonitor : Angst vor der Amprion-Stromleitung

Daniela van de Sandt und Rainer Kerkmann möchten nicht, dass eine 380-Kilovolt-Stromleitung über ihrem Haus verläuft. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Daniela van den Sandt und Rainer Kerkmann wohnen in Budberg an den Spanischen Schanzen. Über dem Dach ihres Hauses könnte schon bald die Höchstspannungsleitung verlaufen. Das möchten sie verhindern.

Daniela van de Sandt und Rainer Kerkmann wohnen in Budberg an der Straße Spanische Schanzen. Ihr Haus ist rund zehn Jahre alt, und bisher haben sie sich darin immer wohl gefühlt. Inzwischen richten sie allerdings meist einen sorgenvollen Blick nach oben, wenn sie das Haus verlassen. Denn das Paar muss befürchten, dass bald unmittelbar neben seinem Grundstück eine neue 380-Kilovolt-Stromleitung verläuft. Die Firma Amprion plant den Neubau einer Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung zwischen den Netzverknüpfungspunkten Emden Ost und Osterath. Geführt unter dem Projekttitel „A-Nord“ soll über eine etwa 300 Kilometer lange Verbindung in Zukunft Windstrom von der Nordsee in Höhe von etwa zwei Gigawatt (GW) elektrischer Leistung nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg übertragen werden. Dies entspricht dem Bedarf von etwa zwei Millionen Menschen.

Rainer Kerkmann und Daniela van de Sandt sind ganz ehrlich: Sie haben die Dimension dieser Leitung anfangs nicht überschaut. „Inzwischen macht uns das Angst“, so Kerkmann. „Wir möchten nicht, dass die Kabel so nah über uns verlaufen.“ Einige ihrer Nachbarn sehen das anders, sie haben offenbar kein Problem damit. Manche seien weitaus weniger betroffen, andere hätten sich zunächst dafür entschieden, eine von Amprion angebotene Entschädigung von 44 Euro pro Quadratmeter Grundstück zu akzeptieren, seien aber inzwischen ins Grübeln geraten.

Info Inbetriebnahme wohl erst in 2025 Genehmigung Für die Amprion-Verbindung ist gesetzlich ein zweistufiges Genehmigungsverfahren in der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur vorgesehen: Schritt eins sieht eine Bundesfachplanung zur Festlegung eines Trassenkorridors vor. In Schritt zwei geht es um das Planfeststellungsverfahren zur Festlegung einer konkreten Trasse. Erst im Anschluss erfolgt die Bauphase. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt voraussichtlich ab 2025.

Schon jetzt verläuft eine Stromleitung nahe der Spanischen Schanzen. Der Mast steht unweit der Einmündung in die Rheinberger Straße (L 155). „Eine 220 KV-Leitung mit sieben Kabeln“, so Rainer Kerkmann. „Was wir nicht wussten ist, dass der Mast zurückgebaut wird und ein mit 85 Metern deutlich höherer gebaut werden soll. Und der führt dann statt sieben 31 Leitungen.“ Die neue Leitung würde viel näher an ihr Haus heranrücken. Kerkmann und van de Sandt wissen nicht, ob damit gesundheitliche Beeinträchtigungen einhergehen und befürchten, dass ihre Immobilie im Wert sinkt.

Zwei Dinge verstehen die Budberger nicht. Zum einen heiße es immer, Amprion wolle eine bestehende Trasse ausbauen. „Für uns sieht das aber so aus, dass hier eine ganz neue Trasse angelegt wird“, so Kerkmann. Punkt zwei betrifft einen Trassenverlauf nur 200 oder 300 Meter weiter Richtung Osten (also Richtung Orsoy).

Eigentlich sollte Budberg gar nicht betroffen sein. Am Niederrhein ist ein Vorzugskorridor benannt worden, der das Gebiet der Stadt Rheinberg nicht tangiert. Dieser verläuft über Viersen, Geldern, westlich von Sonsbeck über Kalkar und sollte in Rees den Rhein queren. Eine Alternativroute „Wallach“ würde durch Rheinberger Stadtgebiet führen. Von Westen auf das Stadtgebiet kommend verläuft dieser Korridor nördlich von Millingen und südlich von Borth und Wallach, wo er den Rhein in Richtung Voerde queren soll. Eine weitere, von Amprion anfangs als nicht so geeignet benannte Alternativtrasse „Eversael“ verläuft ebenfalls über Rheinberger Stadtgebiet. Von Repelen kommend verläuft die Trasse östlich an Winterswick vorbei, zwischen Rheinberg Mitte und Budberg, nördlich von Eversael in Richtung Rhein und quert diesen nach Dinslaken.

„Nach intensiver Prüfung der verschiedenen Varianten haben wir uns für eine Kombination aus einem kurzen Freileitungsabschnitt und einem längeren Erdkabel entschieden“, sagt Projektsprecherin Anne Frentrup. „Insbesondere, weil der Abschnitt durch eine Flussauenlandschaft, das Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein und mehrere Naturschutzgebiete führt, wo besondere Regelungen hinsichtlich des Artenschutzes, zum Beispiel für heimische Brutvögel und rastende Wintergäste gelten.“ Öffentliche Infotermine hatten zum Ziel, interessierten Bürgerinnen die Planungen vor dem Hintergrund der planungsrechtlichen und umweltfachlichen Rahmenbedingungen vorzustellen, Rückmeldungen entgegenzunehmen und Fragen zu beantworten.

Auch Daniela van de Sandt und Rainer Kerkmann haben diese Infotermine besucht, sagen allerdings: „Man ist da gar nicht zu Wort gekommen und direkt abgeschmettert worden.“ Die Stadtverwaltung Rheinberg hat eine Stellungnahme abgegeben. Sie führte darin aus, dass sich noch keine detaillierten Bedenken oder Einschätzungen vorbringen lassen, da 2020 weder feststand, in welchem Korridor, noch über welche Flur- oder Grundstücke die Leitungen einmal verlaufen sollen. Die Stadt: „Die Planung an sich und die vorgeschlagenen Korridore können somit nicht grundsätzlich abgelehnt werden.“ Man ging damals noch davon aus, dass Rheinberg vom Vorzugskorridor nicht betroffen ist.

Amprion verweist darauf, dass eine Freileitung aus dem Jahr 1926 zwischen Wesel und Krefeld-Hüls durch eine neue Höchstspannungsleitung ersetzt werden soll. Sie soll zukünftig Energie auf den Spannungsebenen von 380 und 110 Kilovolt transportieren. Amprion sagt auch, dass die von den Anwohnern der Spanischen Schanzen kritisierte Trassenplanung im Vororttermin für den Bereich Budberg erörtert worden sei. „Die von der Stadt Rheinberg gewünschte Trassenverschwenkung nach Osten wurde im Rahmen unserer Variantendiskussion behandelt und ist weiterhin Bestandteil des laufenden Planfeststellungsverfahrens“, so das Unternehmen. „Wir halten die östlichen Verschwenkung allerdings für nicht vorzugswürdig. Hierfür sprechen insbesondere die Inanspruchnahme neuer Flurstücke und damit verbundene Betroffenheiten neuer Eigentümer, zudem ist die Variante auch aus umweltfachlicher Sicht unseres Erachtens nicht vorzugswürdig.“