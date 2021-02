Stadtentwicklung in Alpen : Alle wollen Bäume erhalten, nur nicht alle auf dieselbe Weise

Alpen Die schon ausgeführten und vielleicht noch anstehenden Fäll-Aktionen im Umfeld des Willy-Brandt-Platzes führen zur Grundsatzdebatte über Baumschutz in Alpen. FDP-Mann Hommen beklagte eine „Wild-West-Manier“.

Den zwei Bäumen an der Rosenstraße und der Platane an der Lindenstraße werde in diesem Jahr wohl nichts mehr geschehen, so Bürgermeister Thomas Ahls. Das Duo an der Rosenstraße soll sowieso erhalten bleiben, nur für die Platane an der Zufahrt zum künftigen Supermarkt könnte es ziemlich eng werden. Hier soll mit dem Investor Salia GmbH zwar über Umplanungen verhandelt werden, damit die Platane nicht mehr im Weg steht. Doch mit schwarz-roter Mehrheit entschied sich der Rat gegen eine eingebaute „Warteschleife“, so dass die Verwaltung freie Hand hat, die Axt am Baum zuzulassen, wenn alle Stricke reißen. Ahls kündigte an, dass Abstimmungsgespräche mit dem Investor unmittelbar bevorstehen.