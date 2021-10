Spendenverteilung in Rheinberg : Extraspenden für drei Vereine

Rheinberg Je 250 Euro für DLRG Rheinberg, Rot-Weiß Borth und Bürgerhausverein Budberg. Die Gelder stammen aus dem Prämiensparen der Sparkasse am Niederrhein.

Eine Extra-Spende der Sparkasse am Niederrhein in Höhe von 250 Euro geht an die DLRG-Ortsgruppe Rheinberg. Vorsitzende Miriam Hackstein sagt, wofür das Geld angelegt werden soll: „Wir brauchen für unsere Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer neue Kleidungsstücke sowie Trainingsmaterialien.“

Die lagern in der Wachstation auf dem Gelände des Underberg-Freibades. „Unsere Station ist im Sommer an allen Badetagen besetzt“, sagt Geschäftsführerin Melanie Glauer: „Wenn das Bad voll ist, passen vier von uns an den Becken auf.“ So könne man eingreifen, ehe was Schlimmes passiert. „Leider achten nicht alle Eltern darauf, dass kleine Kinder nur ins Nichtschwimmerbecken gehören“, sagt Carina Janssen.