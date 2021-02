Genehmigung durch Bergbehörde : K+S darf die Salzvorräte bei Birten erkunden

K+S betreibt das Bergwerk in Borth und baut unterirdisch Salz ab (Archiv). Foto: Antje Seemann

Xanten/Rheinberg Die Bergbehörde NRW erlaubt K+S, nordwestlich von Birten Tunnel in 1000 Metern Tiefe anzulegen, um die die Salzvorräte dort weiter zu erkunden. Die Stadt Xanten und die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW reagieren enttäuscht.

Der Konzern K+S will sein Abbau-Gebiet erweitern und ist dabei einen Schritt vorangekommen: Das Unternehmen darf die Salzlagerstätten nordwestlich von Xantens Ortsteil Birten erkunden. Die Bezirksregierung Arnsberg hat als zuständige Bergbehörde die beantragten zwei Erkundungstunnel genehmigt.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei vorher nicht erforderlich, „da von dem Vorhaben keine anderen oder zusätzlichen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hervorgerufen werden“, erklärte die Bezirksregierung in der schriftlichen Entscheidung, die dieser Redaktion vorliegt. „Unter Berücksichtigung der Merkmale, des Standortes sowie der Art und Merkmale des Vorhabens unter Zugrundelegung der oben aufgezeigten Prüfungsmaßstäbe muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt werden.“

Die Stadt Xanten und die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW reagierten enttäuscht. „Leider wurden die Bedenken nicht berücksichtigt“, teilte die Bürgerinitiative mit. Die Stadt Xanten bedaure die Entscheidung der Bezirksregierung, sagte auch Bürgermeister Thomas Görtz . Die Bedenken blieben bestehen, aber außer den Stellungnahmen hätten die Kommune und die Bürgerinitiative in diesem Fall kaum Einflussmöglichkeiten.

K+S betreibt das Bergwerk in Rheinbergs Ortsteil Borth und baut unterirdisch Salz ab. Die Abbaukammern reichen bis Xanten und Wesel. Die Vorräte der bisher genehmigten Fläche sind nach Firmenangaben in maximal zehn Jahren erschöpft. Deshalb will K+S das Abbaugebiet erweitern und beantragte dafür im vergangenen Jahr die Erkundung der Salzlagerstätten.