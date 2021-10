Einsatz für die Rheinberger Feuerwehr : In Orsoy brannte Essen auf dem Herd

Orsoy Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg wurde am Montagmorgen gegen 5 Uhr nach Orsoy gerufen. Dort war in einer Wohnung ein Rauchmelder angesprungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg wurde am Montagmorgen gegen 5 Uhr nach Orsoy gerufen. Dort war in einer Wohnung ein Rauchmelder angesprungen. Als die Feuerwehr in Orsoy ankam, stellte sich heraus, dass angebranntes Essen die Ursache für die Alarmierung war. Die Feuerwehr schaute sich die Räume genau an und konnte anschließend wieder einrücken. Im Einsatz waren die Einheiten Orsoy, Pelden und die Drehleiter aus Rheinberg.