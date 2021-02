Kostenpflichtiger Inhalt: Eschenstraße in Rheinberg : Mieter klagen: Wenn’s kalt wird, fällt die Heizung aus

Die Miethäuser an der Eschenstraße hatten während des Wintereinbruchs Heizprobleme mit der Therme. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Mieter in den Häusern an der Eschenstraße 2 bis 8 in Rheinberg beklagen, dass sie beim jüngsten Wintereinbruch frieren mussten. Der Hauseigentümer sagt, dass der Defekt behoben sei. Es bleiben Zweifel.