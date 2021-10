Sturmschäden zwischen Xanten und Rheinberg : Nordwestbahn ist wegen des Sturms nicht gefahren

Ein dicker Ast war auf die Schienen der RB 31 gestürzt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Xanten Die Nordwestbahn hat den Verkehr auch auf der Regionalbahn-Strecke 31 am Donnerstag wegen des Sturms sicherheitshalber eingestellt. Das sagte eine NWB-Sprecherin auf Nachfrage.

Bevor die Linie wieder für den Zugverkehr freigegeben werden könne, sei eine Erkundungsfahrt notwendig, Die Fahrt mit einem Spezialfahrzeug, von dem aus die Oberleitung untersucht werden konnte, war für den Abend geplant. Grund ist ein Ast, der auf die Oberleitung gestürzt war und Feuer gefangen hatte. Für 30 Rheinberger Feuerwehrleute brachte der Sturm viel Arbeit. Zwischen 8.45 und 12 Uhr hatten an sieben Einsatzstellen in Alpsray, Annaberg, Stadtmitte, Borth und Wallach zu tun. „Es sind Bäume oder Äste auf Fahrbahnen oder Stromleitungen gestürzt“, sagte Feuerwehr-Chef Sebastian Schriewer. up

Baum beschädigt Telefonleitung Auch die Freiwillige Feuerwehr Xanten war aufgrund des Sturms im Einsatz. Im Ortsteil Lüttingen fiel an der Straße Paßweg/Am Dorfend ein Baum um, er stürzte auf die Telefonleitung. Die Feuerwehr entfernte ihn und die beschädigten Telefonleitungen. Die Ampelanlage Rheinberger Straße/Augustusring war am Donnerstagmorgen ausgefallen. Eine Polizeistreife hielt Wache. wer/bp

Mit Kettensäge Die Feuerwehr Alpen erlebte relative Ruhe im Sturm, so Wehrleiter Michael Hartjes. Die Einheiten Veen und Menzelen mussten mit der Kettensäge ausrücken, um zwei umgestürzte Bäume zu entfernen: Einer lag quer über der Dickstraße in Veen, der andere blockierte die Gester Straße am Freizeitsee in Menzelen. bp

Relativ ruhig Die Sonbecker kamen glimpflich davon. Wie Feuerwehr-Leiter Jürgen Köhlitz sagte, sei nur ein Baum Opfer des Sturms geworden. Und das am frühen Morgen an der Alpener Straße. „Wir sind gegen 4 Uhr ausgerückt“, so Köhlitz. up

(up)