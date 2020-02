Neuer Kindertagespflegestützpunkt in Rheinberg : Ins Regenbogenland, wenn Betreuer fehlen

Rheinberg Die Stadt hat den Kindertagespflegestützpunkt für fünf Kinder im Haus an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße eingerichtet.

Eigentlich sollte das städtische Haus an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße längst abgerissen sein. Doch dann erfüllte das gut und gerne 100 Jahre alte Gebäude noch hilfreiche Dienste. Flüchtlingsfamilien wurden und werden dort untergebracht, sie leben dort. Die untere Etage stand allerdings längere Zeit leer. Nach einer Renovierung realisiert die Stadt dort nun ein Pilotprojekt, das zunächst auf eineinhalb Jahre befristet ist: Das „Regenbogenland“ ist dort eingezogen. Dabei handelt es sich um einen – was für ein Wortungetüm — „Kindertagespflegestützpunkt“. 27 Buchstaben, hinter denen ein sinnvolles und hilfreiches Projekt steckt.

Im „Regenbogenland“ kann Leiterin Birgit Grundmann (bald hoffentlich im Wechsel mit einer noch gesuchten Kollegin) bis zu fünf Kinder beaufsichtigen. Tagespflegekinder, um genau zu sein. „Wir haben im Rheinberger Stadtgebiet 40 Tagespflegepersonen und drei Großtagespflegestellen“, sagt Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach. „Zwei private in Budberg und Rheinberg und drei Gruppen bei den Berka-Flöhen des DRK in Ossenberg.“ So weit, so gut. Die Stadt ist heilfroh, dass auf diesem Wege 140 Jungen und Mädchen betreut werden können. Andernfalls müsste sie für mehrere zusätzliche Kindertagesstätten sorgen.