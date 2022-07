Großbaustelle in Rheinberg : Europaschule wird erst im Oktober fertig

Der neue Oberstufentrakt der Rheinberger Gesamtschule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße setzt sich farblich von den anderen Gebäudeteilen ab. Auch hier wird noch gearbeitet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die letzten Arbeiten an der Gesamtschule in Rheinberg laufen auf Hochtouren. Zum neuen Schuljahr können die neuen Fünferklassen an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße eingeschult werden. Die Nebenstelle am Pulverturm wird aufgegeben.