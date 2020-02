Stadtumbau in Alpen : SPD kritisiert die Möblierung des „kleinen Wohnzimmers“

Vor wenigen Wochen sind die ersten neuen Möbel auf dem Platz gegenüber dem Rathaus aufgestellt worden. Doch die SPD ist gar nicht begeistert. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Die neuen Absperrpoller auf dem Rathausvorplatz haben Mängel. Die können aber leicht behoben werden, sagt die Feuerwehr.

Die SPD hat noch nie in dem Verdacht gestanden ein ausgewiesener Fan der neuen Möbel im Wohnzimmer Alpen zu sein. Am Aschermittwoch nun hat SPD-Fraktionschef Jörg Banemann in seiner Abneigung nachgelegt. „Wenn Alpen sein kleines Wohnzimmer möbliert“, beginnt er seine Polemik, führe das die Serie von „Pleiten, Pech und Pannen“ fort. Doch es gibt besonnene Leute, die das Feuer aus der wieder angefachten, hitzigen Debatte nehmen. Der Genosse aber gibt rhetorisch Vollgas.

Oberflächlich betrachtet werde es zwar „im kleinen Wohnzimmer“ gegenüber dem Rathaus „langsam kuschelig“. Bänke, Fahrradständer, Absperrpoller für die Feuerwehrzufahrt beziehungsweise für die Aufstellfläche der Feuerwehr seien inzwischen eingebaut worden. „So weit, so gut“, schreibt der Sprecher der Fraktion, um voller Sakasmus sein großes Aber nachzulegen: „Man hat die Fachkompetenz der Verwaltung brutal unterschätzt.“

Die habe dazu geführt, dass Absperrpoller eingebaut worden seien, die den Vorschriften nicht entsprächen und nun nach Prüfung durch die Feuerwehr wieder abgebaut werden müssten. „Und das mit erheblichem finanziellen Aufwand“, so Banemann mit Blick auf die eigens für Alpen designten Möbel. Banemann stellt die rhetorische Frage in den Raum, wie viele der unzulässigen Poller bereits vom Geld der Steuerzahler gekauft worden seien.

Doch gar so gewaltig ist der vermeintliche Skandal der Kategorie Schilda wohl doch nicht. Feuerwehrchef Michael Hartjes räumte auf Anfrage der Redaktion zwar ein, dass die Poller so, wie sie jetzt sind, nicht bleiben können. Es gehe um die Verriegelung, die vor Eis und Schmutz geschützt werden müsse, damit sie im Notfall auf und um den Adenauerplatz problemlos gelöst werden kann, um die Poller wegzunehmen. Die Nachrüstung mit einer Schutzkappe sei problemlos möglich, so der Sachverständige.

Doch der wahlkämpfende SPD-Politiker sieht weitere Pannen: „Als wenn das noch nicht schlimm genug wäre.“ Die neuen Fahrradständer an der Rathausstraße seien so platziert, dass abgestellte Räder den Gehweg versperren würden. Und die Mülleimer seien, was das Entsorgen von Zigarettenkippen angehe, „eine totale Fehlkonstruktion“, so sein schonungsloses Urteil.