Jahreshauptversammlung in der Budberger Reithalle : Neue Geschäftsstelle für den Stadtsportverband

Jahreshauptversammlung in der Budberger Reithalle

Rheinberg Jahreshauptversammlung in der Budberger Reithalle: Das war eine Premiere für den Stadtsportverband (SSV). Im Vorfeld hatte sich eine Abordnung die neue Sportanlage des FC Neukirchen-Vluyn angeschaut.

„Die sieht so ähnlich aus wie unsere Anlage an der Xantener Straße später einmal aussehen könnte“, sagte SSV-Vorsitzender Frank Tatzel. „Wir können das Konzept nicht 1:1 übernehmen, weil wir in Rheinberg auch eine Hockeyplatz brauchen. Aber man hat schon mal einen Eindruck bekommen.“