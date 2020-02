Internationaler Frauentag : „2 x Heimat“ zum Frauentag

Rheinberg Für das Theaterstück „2 x Heimat“ zum Internationalen Frauentag gibt es noch Karten. Sie sind erhältlich im Stadthaus, Zimmer 8, und kosten 15 Euro inklusive eines Cocktails mit oder ohne Alkohol.

Aufgeführt wird das Stück am Samstag, 29. Februar, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), im Forum des Amplonius-Gymnasiums, Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg. In „2 x Heimat“ verfolgen Nadja aus Russland und Doris aus Süddeutschland (Foto: Veranstalter) das selbe Ziel: Sie wollen bei einem Kochwettbewerb das Preisgeld gewinnen. Ansonsten eint sie auf den ersten Blick nichts. Sie hegen und pflegen die bekannten Vorurteile gegenüber Fremden.