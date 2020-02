Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum : „Es geht mir um die Diskussion“

Rheinberg-Vierbaum Adler-Disku ist ein neues Format. Am Montagabend geht es um das Thema Frieden.

Die Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum hat sich vorgenommen, neue Formate anzubieten. Neben der neuen Reihe „Pflug und Segen“ (sie beginnt am Samstag mit einem Konzert von Ingo Pohlmann) gibt es jetzt auch die „Adler-Disku“. Die RP hat darüber mit Genossenschaftsvorstand Fritz Wagener gesprochen.

Es soll über Themen gesprochen und diskutiert werden, die unser Leben bestimmen und nachhaltig sind. Umwelt, Frieden, die Freude am eigenen Denken, die Lust am gemeinsamen Gestalten, Wirtschaftsthemen – alles ist möglich.

Also ein alltagsphilosophischer Ansatz. Wie sieht das in der praktischen Umsetzung aus?

Droht da nicht das, was man Abend für Abend in Talkshows erlebt? Jeder hat seine Position und niemand rückt davon ab?

Es soll gerade keine Eingrenzung auf die Themen der Leitmedien geben, kein Pushen von Banalitäten, die für das eigene Leben ohne Bedeutung sind. Wer kommt und mit diskutiert, soll Neues an sich heranlassen und seine Meinung überdenken. Wir hatten schon einen Probelauf, und da hat das bereits ganz gut geklappt.

Am Montag, 2. März, ab 19.30 Uhr, gibt es die zweite Adler-Disku. Was steht an und wer kann kommen?