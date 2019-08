Planung einer Genossenschaft : Adler erhalten: Treffen am Montag in Vierbaum

Adler erhalten: Treffen am Montag in Vierbaum

Das Kulturlokal an der Baerler Straße soll erhalten werden. Foto: Uwe Plien

Rheinberg-Vierbaum Am Montag, 2. September, 19.30 Uhr, treffen sich alle, die Interesse an der Gründung einer Genossenschaft zum Erhalt der Kulturgaststätte Schwarzer Adler haben.

Bisher haben sich 185 ernsthafte Interessenten gemeldet, die mit einer Einlage von 1000 Euro oder mehr dazu beitragen wollen, die Kulturgaststätte Schwarzer Adler zu erhalten. Etliche dieser Interessenten wollen auch aktiv in der Genossenschaft mitarbeiten. Für Montag, 2. September, ist um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Adler-Saal an der Baerler Straße 96 geplant. An diesem Abend werden die Initiatoren ihre bisherigen Überlegungen vorstellen, wie sie den Adler erhalten wollen. Außerdem sind Ideen zur Gastronomie, zu Veranstaltungen und zu möglichen Eigenleistungen gefragt. Es handelt sich nicht um die Gründungsversammlung der Genossenschaft.