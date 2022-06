25-Jähriges in Leichlingen : Kita Regenbogenland feiert Jubiläum

Seit 25 Jahren gibt es die Kita Regenbogenland am Eicherhofpark. Die Flut 2021 brachte verschlammte Räume und einen zerstörten Spielplatz. Vieles war kaputt, so dass Erzieher und Kinder einige Zeit in das evangelische Gemeindehaus in Reusrath ausweichen mussten. Jetzt aber wird gefeiert Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Seit einem Vierteljahrhundert geht es am Eicherhofpark „Hand in Hand im Regenbogenland“. Am kommenden Wochenende gibt es aus diesem Anlass ein großes Fest – wenn auch etwas später als gedacht: Flut und Corona funkten dazwischen.

Manche Themen sind heute noch genauso aktuell wie vor über 25 Jahren. Dazu zählt beispielsweise der Mangel an Kindergartenplätzen. Schon 1994 schlossen sich deshalb über 100 Mütter und Väter zusammen, um die Elterninitiative Kita Regenbogenland ins Leben zu rufen. Am 5. Januar 1997 öffnete sie ihren Türen zum ersten Mal, aber erst im Sommer 1997 konnten Erzieher, Kinder und Eltern die neuen Gebäude am Eicherhofpark beziehen.

„Hand in Hand“ erfüllt die Kita-Gemeinschaft die Einrichtung seither mit Leben. „Schon von Beginn an, als das Kita-Gebäude doch nicht rechtzeitig fertig geworden war und die Betreuung der ersten Kinder im Wohnzimmer des damaligen Vorstandsvorsitzenden Rainer Adolphs startete, fand das Team gemeinsam Lösungen“, erinnern sich die Verantwortlichen dieser Tage. Die Einrichtung arbeite bis heute bewusst inklusiv, naturverbunden und dem Umweltschutz verpflichtet. 2014 kam eine Waldgruppe dazu. Noch Anfang der 2000er Jahre war das Regenbogenland eine von ganz wenigen Kitas in Stadt und Umgebung, die Kinder unter drei Jahren aufnahm.

Info Vormittags Führungen, nachmittags Fest Programm Die Kita möchte „danke“ sagen, dass sie das Jubiläum feiern kann. Alle Interessierten sind am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 12 Uhr willkommen, um sich ein Bild zu machen. „Ganz besonders sind die vielen, vielen Spender von Herzen eingeladen“, schreiben die Veranstalter. Am Nachmittag findet dann für alle Kinder und Eltern der Regenbogenland-Familie das erste Sommerfest nach der langen Corona-Pause statt. Der Eintritt ist frei, für Essen und Trinken ist gesorgt.

Aktuell hat die Einrichtung Platz für 70 Kinder in vier Gruppen. Das Konzept sei „teiloffen“, sagt Rita Vannahme: Manche Dinge fänden in der eigenen Gruppe stand, andere übergreifend. „So ist es für unsere Jungen und Mädchen vollkommen normal, dass sogenannte Regelkinder mit inklusiven Kindern zusammenspielen. Wir haben in den Jahren alle immer sehr davon profitiert“, betont Vannahme die Bereicherung für alle durch das inklusive Zusammensein.

Rita Vannahme und Grischa Bischoff geben ihre Aufgaben 2023 ab. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

In der kleinen altersgemischten Gruppe für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren, aber auch in der Nestgruppe für noch Jüngere geht es vor allem ums Ankommen in der Kita: „Hier schaffen wir eine Bindung und bauen Vertrauen auf. Dafür steht uns viel Personal zur Verfügung“, informiert die Kita-Leiterin über die Vorzüge des Konzepts. Bewegung und Spracherwerb könnten dadurch besonders gefördert werden. Bei der vorschulischen Bildung der Älteren gehe es später vor allem darum, die eigenen Potenziale zu entfalten. „Dafür wollen wir das optimale Umfeld bieten“, betont Vannahme.

Diese Ansätze sind wichtig, weil sich der Kita-Alltag und der Anspruch daran in den letzten Jahren deutlich geändert hat: Die Kinder kommen früher in die Einrichtung und bleiben täglich länger als in den Anfängen. „Wir übernehmen immer mehr Verantwortung für die Bildung“, sagt Kita-Vorstand Grischa Bischoff. Außerdem schauten die Eltern heutzutage noch mehr auf die Qualität der Erziehung. Dabei suchten sie zuweilen auch „Unterstützung im Erziehungsdschungel“.

„Als Elterninitiative haben wir eine Erziehungspartnerschaft. Wir schaffen intensiven Austausch“, betont Bischoff. Dass das Zusammenleben nur in einem vernünftigen Miteinander funktioniere, habe sich auch während der Pandemie und der Flut 2021 gezeigt: Eltern, Vorstand und Erzieher hätten Hand in Hand angepackt. Außerdem erhielt die Einrichtung großzügige Spenden für den Wiederaufbau.

In der kommenden Zeit stehen wieder einige Veränderungen im Regenbogenland an. Neu wird beispielsweise ein Therapiehund sein, der die Kinder ab kommendem Jahr in ihrem Alltag begleiten wird. Das soll unter anderem der emotionalen und ganzheitlichen Förderung dienen.