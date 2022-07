Pedelec-Unfall in Xanten : 62-jährige Frau verletzt sich bei Sturz schwer

Pedelecs bieten elektrischen Rückenwind. Doch es käme immer wieder zu Unfällen mit den besonderen Fahrrädern, warnt die Polizei (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Andreas Labes

Xanten/Kreis Wesel Bei einem Sturz mit ihrem Pedelec hat sich eine 62-jährige Frau aus Oberhausen in Xanten schwer verletzt. Es komme immer wieder zu Unfällen oder Stürzen mit Pedelecs, sagt die Polizei, die für ihre Trainings wirbt. Das sind die nächsten Termine.

In Xanten hat sich am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Pedelec-Unfall ereignet, bei dem eine 62-jährige Frau aus Oberhausen schwere Verletzungen erlitt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die 62-Jährige mit ihrem Pedelec im Naturschutzgebiet Bislicher Insel unterwegs gewesen und in Richtung Eyländer Weg gefahren.

Eigenen Angaben zufolge habe sie ein Schlagloch übersehen und war infolgedessen gestürzt, so die Polizei. Dabei habe sich die Oberhausenerin schwer verletzt. Ein Rettungswagen habe sie in ein Krankenhaus gefahren, in dem sie stationär verblieb. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei, die warnt: „Die Leichtigkeit und Unabhängigkeit, die diese besonderen Räder ermöglichen, haben auch ihren Preis, denn die Handhabung und der Umgang sind nicht ganz einfach.“

Es komme immer wieder zu Unfällen oder Stürzen mit Pedelecs. Daher bietet die Polizei kostenlose Trainings an. Auch in den Sommerferien stehen Termine dafür an. „Selbst, wenn man schon längere Zeit ein Elektrofahrrad besitzt, können die Polizisten noch wertvolle Tipps mit auf den Weg geben“, werben die Polizeibeamten.

Die nächste Möglichkeit für ein Pedelec-Training in Alpen besteht am Montag, 25. Juli, von 9 bis 12 Uhr an der Gemeinschaftsgrundschule Zum Wald, Zum Wald 16.

In Xanten findet am Mittwoch, 27. Juli, von 9 bis 12 Uhr an der Gesamtschule Xanten, Heinrich-Lensing-Straße 3, ein Training statt.

In Rheinberg kann man am Donnerstag, 28. Juli, von 9 bis 12 Uhr am Amplonius-Gymnasium, Dr. Aloys-Wittrup-Straße 18, den Umgang mit Pedelecs trainieren.

Anmeldung unter Tel. 0281 107-3222 oder -7777 oder per E-Mail an DirVPraevention-Opferschutz.Wesel@polizei.nrw.de

(beaw)