Ansiedlung eines Logistikunternehmens : Grüne fordern Auflagen für Logistik

Rheinberg Rheinbergs Bündnisgrüne stellen einen Antrag an den Bau- und Planungsausschuss, der am Donnerstag tagt: Der Bau des Ersatzteillagers für die Daimler AG soll nur genehmigt werden, wenn es ein vernünftiges Verkehrskonzept gibt.

Die Grünen stellen nun auch einen Antrag an den am Donnerstag (17 Uhr, Stadthalle) tagenden Bau- und Planungsausschuss. Dort wird das geplante Logistikzentrum vorgestellt, das als Ersatzteillager für Nutzfahrzeuge der Daimler AG an der Alten Landstraße gebaut werden soll. Ein Bauantrag dazu liegt vor.