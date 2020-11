Breitbandausbau in Alpen : Gnadenfrist für Glasfaser-Anschluss

Alpen Die Frist zum Abschluss eines Vertrages für einen Glasfaser-Anschluss im nördlichen Sektor Alpens ist abgelaufen. Das Ziel wurde verfehlt. Doch es bleibt eine allerletzte Chance – bis Mitte Dezember.

Absolut würden noch 62 Verträge fehlen bis zu dem Punkt, an dem der Netzbauer seine Trupps losschickt, so Janßen. „Klingt wenig, ist aber angesichts der bisherigen Resonanz sicher eine Herausforderung“, denkt der Wirtschaftsförderer. Er kündigte an, mit einem Schreiben nochmal die Chancen eines Glasfasernetzes als „bedeutende, weil zukunftsweisende Infrastruktur“ herauszustellen und aufzuzeigen, was da für den Ort Alpen langfristig auf dem Spiel stehe. „Es wird immer wieder darüber geklagt, dass Deutschland abseits der Metropolen eine digitale Wüste ist“, so Janßen. Deshalb könne er die ausgeprägte Zurückhaltung vor Ort nicht so recht verstehen. „Die Menschen müssen halt auch mitmachen.“