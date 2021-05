Empfehlung des Planungsausschusses : Altstadt beleben – mit neuer Satzung

Hückeswagen Die Stadt geht das Problem der Parkplatznot im historischen Stadtkern an.

Es ist ein Dilemma: Die Altstadt braucht Belebung. Aber alle, die dort stehende Gebäude als Ladenlokale oder Gastronomiebetrieb umnutzen und damit letztlich in die Belebung investieren wollen, stehen vor scheinbar unlösbaren Problemen. Denn sie müssen Parkplätze nachweisen. In der Enge des historischen Stadtkerns ist dafür jedoch meistens kein Platz. Alternativ kann für jeden nach der Landesbauordnung erforderlichen aber faktisch nicht machbaren Stellplatz direkt am Gebäude eine Ablösesumme an die Stadt gezahlt werden, die dann mit dem Geld an anderer Stelle Parkraum schafft. Das summiert sich schnell zu fünfstelligen Zahlungen. Das Geld fehlt dann für das eigentliche Invest, also das neue Geschäft, die neue Praxis oder auch das neue Lokal. Also wird gar nicht investiert, weil es unwirtschaftlich wäre.