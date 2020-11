Kommunalpolitik in Rheinberg : CDU bietet Sprechstunden online an

CDU bietet Sprechstunden online an

Kommunalpolitik in Rheinberg

Sarah Stantscheff aus Rheinberg gehört dem Fraktionsvorstand der CDU im Weseler Kreistag an. Foto: CDU

Rheinberg Die CDU-Kreistagsmitglieder Sarah Stantscheff und Will Jenk aus Rheinberg bieten jetzt Online-Sprechstunden an, um für die Bürger ansprechbar zu sein. Jeder kann sich einwählen.

Die CDU-Kreistagsmitglieder aus Rheinberg, Sarah Stantscheff und Willi Jenk, bieten künftig Online-Sprechstunden an. Die erste findet am Freitag, 27. November, um 18 Uhr statt. Der Wahlkreis von Sarah Stantscheff umfasst Wallach, Borth, Ossenberg, Millingen, Alpsray, Annaberg, die Reichelsiedlung und weitere Teile von Rheinberg-Mitte. Zum Wahlkreis von Willi Jenk gehören die Innenstadt, Winterswick, Budberg, Eversael, Vierbaum, Orsoy und Orsoyerberg. Beide Politiker möchten ein digitales Angebot schaffen, um Bürgern auch während der Corona-Pandemie als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Es können gezielt Themen angesprochen werden, die von Interesse sind. Es kann sich aber auch jeder einfach so dazu schalten, der die CDU-Kreistagsmitglieder kennenlernen möchte.