Frauen Union trauert : Frauen-Union in Alpen trauert

Alpen Drüpt Verabschiedung CDU Frauenunion Alpen Inge Keil-Raven Foto: Ja/Hohl, Ralf (hohl)

Bis 2003 hat Inge Keil-Raven 25 Jahre lang an der Spitze der CDU-Frauen in Alpen gestanden. Nun ist sie im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Frauen Union trauert.

Die Frauen-Union (FU) in der CDU Alpen trauert um ihre langjährige Vorsitzende Inge Keil-Raven, die, wie jetzt bekannt wurde, Mitte November nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Inge Keil-Raven ist kurz nach Gründung der Alpener Frauen-Union im April 1975 in die CDU und auch in die FU eingetreten, die sie schon drei Jahre später zu ihrer Vorsitzenden gewählt hat.

Es sei ihr immer eine Herzensangelegenheit gewesen, dass Frauen in politische Ämter kamen, würdigt Angelika Sura, seit 2003 an der Spitze der CDU-Frauen, die Verdienste ihrer Vorgängerin. Als Ratsfrau in Alpen sowie als Mitglied im Kreisvorstand der Frauen-Union habe Inge Keil-Raven in den 90er Jahren dazu beigetragen, dass Ilse Falk, Vorgängerin der heutigen CDU-Abgeordneten Sabine Weiss, in den Bundestag gewählt worden ist.